AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur'dan AA'ya ziyaret
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Uğur, beraberinde AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan ile AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.
Uğur, AKİB'in çalışmaları hakkında Firik'e bilgi verdi.
Bölge Müdürü Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.