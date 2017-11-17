Akib, Kereste- Palet Sektörüyle İsrail'e Çıkarma Yaptı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, kereste-palet sektörünü Ekonomi Bakanlığı'nın en etkin desteklerinden biri olan UR-GE desteği ile buluşturduğu proje kapsamında, İsrail'e Sektörel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirdi.



Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aymen'in başkanlık ettiği heyet ilk olarak Kudüs Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Kudüs Ticaret Odası Başkanı Dror Atari ile İsrail ve Türkiye arasındaki ekonomik gelişmeler değerlendirilerek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak amacıyla çalışmaların sürdürülmesi için karşılıklı iş birliği sözü verildi.



Olumlu geçen görüşmenin ardından URGE firmaları Kudüslü iş adamlarıyla bir araya gelirken, görüşmelerin gerçekleşmesine büyük desteği olan Ticaret Odası yetkililerine yardımları ve misafirperverlikleri anısına hediye takdim edildi.



B2B görüşmelerinde 200'a yakın firma ile temas kuruldu



Heyet kapsamında Tel Aviv'de gerçekleştirilen B2B görüşmelerine ise İsrailli firmaların katılımı yoğun olurken, 200'e yakın ikili iş görüşmesinin gerçekleştirildiği programa Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Kemal Ökem de katıldı. Ökem, Türkiye ve İsrail arasındaki faaliyetler konusunda bilgilerini ve önerilerini firmalara aktarırken, Aymen ise lojistik açısından sahip olunan avantajın ivedi olarak fırsata çevrilmesi gerektiğini vurguladı.



Ashod Limanı'nın ve İsrail Üreticiler Birliği'nin de ziyaret edildiği programda, Tel Aviv Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya gelinerek iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması konusu görüşüldü.



Adana ve Mersin'de faaliyetlerini sürdüren firmalardan oluşan 15 kişilik heyete, Demirağlar Orman Ürünleri, Yeni Oluşum Orman Ürünleri, Selamoğlu Orman Ürünleri, Sedir Orman Ürünleri, Taya Endüstriyel Ürünleri, Taylan Makine, Kurtuluş Orman, İntertim Orman Ürünleri, İnterpalet Palet ve Oryap Ağaç Ahşap firmaları katıldı.



Kereste- palet URGE projesinin, 'Mersin ve Adana kereste ve palet sektöründe marka şehirler olacak' hedefiyle çalışmalarına ara vermeden devam edeceği bildirildi. - MERSİN