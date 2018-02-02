Akib'in Ocak Ayı İhracatı 1 Milyar 46 Milyon Dolar Oldu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, AKİB'ten 2018 yılı Ocak ayında yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 artış göstererek 1 milyar 46 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Arslan, Türkiye'nin ihracat genelinde gösterdiği başarılı yükselişi devam ederken, AKİB olarak Ocak ayında gerçekleştirdikleri yüzde 4.9'luk artışı daha yukarılara taşımak için 2018 yılı içinde yoğun olarak fuarlar, ticari heyetleri ve alım heyetleri programları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

AKİB ihracat rakamlarını değerlendiren Arslan, "Koordinatör Başkanı olduğum Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılı Ocak ayı rakamlarının 997 milyon dolardan 1 milyar 46 milyon dolara yükseldiği, geçen sene ocak ayına oranla yüzde 4.9 oranında bir artış olduğu görülmektedir" dedi.

Güvenliğin ve huzurun olmadığı bir yerde güçlü bir ekonominin var olamayacağını vurgulayan Arslan, "Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde sonuçlandırılacağına olan inancımız tam. Suriye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesinin ulusal güvenlik için gerekli olduğu kadar, ekonomimize ve ihracatımıza da çok olumlu yansımaları olacaktır" diye konuştu.

"Türkiye geneli ihracata katkımız yüzde 8.6"

AKİB'in 2018 yılı Ocak ayında, 1 milyar 46 milyon dolar ihracat ile Türkiye genelinde 6. büyük genel sekreterlik konumundan 5. sıraya yükseldiğini kaydeden Arslan, Türkiye ihracatının yüzde 8.6'lık kısmının AKİB kanalıyla yapıldığına dikkat çekti. Türkiye geneli ihracatı AKİB'in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından değerlendiren Arslan, 2018 yılının Ocak ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay'ın 10., Mersin'in 11., Adana'nın 12., Kayseri'nin 13. ve Karaman'ın 28. sırada olduğunu belirtti.

Arslan, AKİB'in ihracatını ülkeler bazında da inceleyerek, 2018 yılının Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Irak, İspanya, Hollanda, Mısır ve Almanya olduğunu açıkladı.

Arslan, demir ve demir dışı metaller ve çelik ihracatının yüzde 78, yaş meyve sebze yüzde 18, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 17, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7 ve mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 4 oranında artış gösterdiğini sözlerine ekledi. - MERSİN