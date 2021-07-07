AKİB'in ilk yarı ihracatı 7,32 milyar dolar

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 7,32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 7,32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 105 milyar dolarlık ülke ihracatına yüzde 7,7 oranında destek verdiklerini belirten AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, ihracat hacminde en yüksek artışları tekstil, demir çelik, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde yakaladıklarını, en fazla ihracat artışı elde ettikleri ülkelerin başında Nijerya, Yunanistan ve Lübnan'ın geldiğini söyledi.

Dünya ekonomilerini derinden sarsan Covid-19 pandemisinin etkilerinin azalmaya başlaması ile birlikte ihracat artışında yeni rekorlar kırmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Sin, "2021 yılının ilk yarısında bölge ihracatımız 7 milyar 324 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılının aynı dönemindeki ihracatımız 5 milyar 241 milyon dolar düzeyindeydi. AKİB olarak 2021 yılı Ocak-Haziran ayları arasındaki ihracat performansımızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında artırma başarısı gösterdik" dedi.

Lokomotif sektörler kimya, demir çelik ve hububat bakliyat

AKİB'in 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatını sektörlere göre değerlendiren Başkan Sin, 8 sektörün 7'sinde artış yakaladıklarını, en güçlü performansı tekstil, demir çelik, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde elde ettiklerini dile getirdi. Başkan Sin, "Yılın ilk yarısında en fazla ihracatı yüzde 39 artış ve 2,17 milyar dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz gerçekleştirdi. Yüzde 56 artış ve 1,97 milyar dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'miz ikinci, yüzde 20 artış ve 727,8 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'miz yüzde 71 artış ve 601,9 milyon dolar değer ile ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden birliğimiz oldu. Bunu Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'miz ikinci sırada takip ederken Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'miz yüzde 54 artış ve 211,6 milyon dolar değer ile üçüncülüğü elde etti. Yine bu dönemde Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'miz performansını yüzde 11 artırarak 656,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'miz yüzde 46 artışla 562,3 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'miz yüzde 1 düşüşle 158,3 milyon dolarlık ihracata imza attılar" diye konuştu.

"Afrika'nın lider ülkesi Nijerya'da ihracatımızı 5'e katladık"

AKİB'in ilk yarı ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Sin, "Ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergileyen Birliğimiz, en fazla ihracatı yüzde 40 artış ve 495 milyon dolar değer ile Hollanda'ya gerçekleştirdi. Yüzde 3 artış ve 481 milyon dolar değer ile Irak ikinci, yüzde 31 artış ve 337,4 milyon dolar değer ile Rusya üçüncü sırada yer aldı." dedi.

AKİB'in söz konusu dönemde ilk 20 ülkenin tamamında ihracat artışları sağladığını, pazar çeşitliliğinde yoğunlaştıkları Afrika Kıtası'nın lider ülkelerinden Nijerya pazarında ise rekor düzeyde başarı yakaladıklarını kaydeden Başkan Sin, şunları söyledi: "Sahra Altı Afrika'nın en büyük ticari pazarı olan Nijerya'da son 5 yılda ihracatımız rekorlarla artıyor. Bu ülkede 2016 yılında 36 milyon dolar düzeyinde olan ihracatımız yıldan yıla katlanarak 2020 yılında 174,7 milyon dolara yükseldi. AKİB olarak Nijerya pazarında 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 473 artışla 243,3 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortaklarından biri olan Nijerya, 47 milyar dolarlık ithalat hacmi, 15 ülkenin üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) lideri olması ve 200 milyona yaklaşan nüfusuyla kıtanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya'yı sadece kendi iç pazarı açısından değil aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na üye ülkelerin pazarlarına giriş için de çok önemsiyoruz. İhracatımızı en fazla artırdığımız ülkelerde Nijerya'nın ardından yüzde 146 artış ve 112,2 milyon dolar değer ile Yunanistan ikinci, yüzde 117 artış ve 168,2 milyon dolar değer ile Lübnan üçüncü sırada yer aldı. AKİB olarak önemli ihracat artışları sağladığımız diğer ülkeler Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Belçika, Ukrayna, Fransa, İspanya, Suriye, Fas ve İsrail oldu."

AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, son 12 aylık raporlara göre bölge ihracatının yüzde 11 artışla 13,27 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı