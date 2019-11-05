AKİB'in ihracat başarısı

05.11.2019 10:21

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ekim ayında 1 milyar 267 milyon dolar ihracat yaptı. 10 aylık ihracat rakamlarına göre AKİB'in ihracat performansı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 10 milyar 956 milyon dolara erişti.



AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yaptığı açıklamada, 12 aylık ihracatta yüzde 11'lik artış ve 13 milyar 441 milyon dolarlık performans yakaladıklarını vurgulayarak, "İhracatımızda ortaya çıkan rakamlar ve olumlu performans ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir" dedi.



AKİB, Türkiye ihracatının yüzde 8,3'ünü karşılıyor



AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ekim ayında Türkiye'nin genel ihracatının 16 milyar 336 milyon dolar olduğunu, AKİB'e bağlı 8 birliğin payının ise yüzde 8,3 oranla, 1 milyar 267 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirtti. 2019'un 10 ayında kümülatif ihracatın yüzde 2,1 artışla 148 milyar 842 milyon dolara ulaştığını kaydeden Başkan Uğur, aynı dönemde AKİB'in ihracat performansının yüzde 9,7 artışla 10 milyar 957 milyon dolara yükseldiğini duyurdu. Başkan Hayri Uğur, 12 aylık toplam ihracat verileri değerlendirildiğinde AKİB'in yüzde 11'lik artış başarısı sağlayıp, ihracatını 13 milyar 441 milyon dolara yükselttiğini vurguladı.



En fazla ihracatını arttıran sektör kimyevi maddeler ve mamulleri



AKİB'e bağlı ihracatçıların dinamizmleriyle yüksek artışlar sergilemeye devam ettiğini kaydeden Başkan Uğur, "İhracatını en fazla arttıran sektörleri değerlendirdiğimizde, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliğimiz, 12 aylık dönemde yüzde 25,2 artış sağlayıp, 4 milyar 941 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliğimiz ise aynı dönemde yüzde 22,8 artış elde edip, 935 milyon dolarlık ihracata imza attı. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliğimiz da son bir yılda ihracatını yüzde 17 arttırıp, 3 milyar 396 milyon dolara yükseltti. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçılar Birliğimiz ise 1,6 artış elde edip, 335 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Elde edilen bu artışlardan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.



Korumacılık önlemleri negatif etkiler oluşturuyor



ABD'den başlayıp, AB'de devam eden korumacılık önlemlerinin bütün dünyada olduğu gibi AKİB bölgesini de olumsuz etkilediğini ifade eden Hayri Uğur, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ekim ayında Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliğimiz, yüzde 3,6 gerilemeyle 112 milyon dolar ihracat yaptı. Bu sektörde 12 aylık ihracatımız 1 milyar 64 milyon dolar oldu. Yine ekim ayında Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliğimiz yüzde 15,5 artışla 144 milyon dolar ihracat yapmasına rağmen, 12 aylık süreçte 1 milyar 179 milyon dolar dış satımla yüzde 10,7 düşüş yaşadı. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliğimiz, 81 milyon dolar ihracat yaparken, 10 aylık dönemde 702 milyon dolar ile yüzde 16,7 oranında geriledi. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliğimiz de ekim ayında 22,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 10 aylık süreçte yüzde 6,5 düşüşle 243 milyon dolar ihracat yaptı. Bu sektörlerdeki ihracatçılarımız, daralan pazarlara rağmen belli bir dinamizm içinde negatif etkileri ortadan kaldırmak için yeni pazar arayışlarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar."



AKİB'e bağlı birlikler en çok Irak'a ihracat yaptı



Ekim ayında AKİB'in ülkelere göre ihracatını değerlendiren Başkan Uğur, en fazla Irak'a ihracat yaptıklarını duyurdu. Başkan Uğur, AKİB'e bağlık birliklerin Irak'a yaptığı ihracatı Ekim ayında yüzde 9,8 artırarak, 127 milyon dolara çıkardığını bildirdi. Başkan Uğur, ikinci sırayı yüzde 404,5 artış ve 83,2 milyon dolar ihracat ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiğini belirtti. Uğur, en çok ihracat yapılan üçüncü ülkenin ise yüzde 142,7 artış ve 70,7 milyon dolar ile ABD olduğunu aktardı. Yine ülkelere göre ihracat performansını ele alan Başkan Uğur, AKİB'in 10 aylık süreçte Nijerya'ya 210,7 milyon dolar ihracat yapıp, yüzde 478 artış sağlamasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Başkan Uğur, aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 104 artışla 151,5 milyon dolar, Hollanda'ya yüzde 83,9 artışla 567 milyon dolar ihracat yapmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.



"İhracat kalkınmamızın odak noktasında"



Sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasında ihracatın yer aldığını vurgulayan Başkan Uğur, "İhracatçılarımız, dinamizmleri, stratejik kararları ve doğru rota tespitleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Çok daha başarılı rakamlara ulaşabilmemiz adına, firmalarımızın finansman olanaklarına erişimi kritik önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı son gelişmeler, 1 Kasım itibariyle faizlerin 11-14 bandına inmesi, ek istihdama sağlanan krediler gibi adımlar, bilhassa yatırım ortamının da iyileşmesi adına memnuniyet verici gelişmelerdir. İhracatçı Birlikleri olarak bizlerin sorumluluğu, Bakanlığımızın açıkladığı İhracat Ana Planı'nda, altı çizilen hedeflere yönelik stratejileri, sahada en iyi şekilde yürüterek, hem ihracatçılarımıza hem de ülke ekonomimize en iyi getiriyi sürdürülebilir şekilde sağlayabilmektir. Daha çok çalışıp, katma değer odaklı üretim bilinci ile hedeflerimizi aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA