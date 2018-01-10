Akib'in Hububat ve Bakliyat İhracatında Artış

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Dönem Koordinatörü Mahmut Arslan, birliğin 2017 yılında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının önceki seneye göre yüzde 6 artarak 1,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, 2017 yılı aralık ayında 92 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, bu ürünlerde ülke genelindeki ihracattaki paylarının yüzde 16 olduğunu aktardı.

Artışın yıllık bazda da gözlemlendiğini vurgulayan Arslan, "2017 yılında birliğimiz kanalıyla yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, önceki yıla kıyasla yüzde 6 artışla 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık sektör ihracatındaki payımız da yüzde 9,6 oldu." ifadesini kullandı.

Arslan, Irak, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan, Yemen ve Almanya'nın en çok ürün gönderilen ülkeler olduğunu belirterek, pastacılık ürünlerinin yüzde 32 pay ile ilk sırada olduğunu kaydetti.