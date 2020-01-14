AKİB'in 2020 ihracat hedefi 15,5 milyar dolar olarak belirlendi

14.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:44

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 2020 yılı ihracat hedeflerini 15,5 milyar dolar olarak belirledikleri bildirdi.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, AKİB'in 2019 yılını 13,5 milyar dolar ihracatla kapattığını, bu yıl hedefi yükselttiklerini belirtti.

Birlik olarak Afrika, Amerika ve Uzak Doğu pazarında da güçlerini artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandıracaklarının aktaran Uğur, " 2020 yılında başarı hikayelerine yenilerini eklemeyi ve 15,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Dünya genelindeki büyüme rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesine rağmen bizler bu rakamın da üzerine çıkmak için ihracat ailesi olarak dünya pazarlarında yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Uğur, AKİB'in Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman başta olmak üzere Türkiye genelindeki üyeleri ile 8 sektörde yapılan üretimin dünya pazarlarında en iyi şekilde değer bulması için gayret gösterdiğini anlattı.

Bölgedeki enerji ve petrokimya yatırımlarının proje aşamasından inşaat aşamasına geçmeye başladığını belirten Uğur, şöyle devam etti:

"Bu yatırımların üretime geçmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda sadece kimya sektöründeki ihracatımızın 10 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Dünyanın en bereketli topraklarından biri olan Çukurova'nın gıda ve tarıma dayalı sanayi alanında sunduğu büyük potansiyeli de yeterince değerlendirebilirsek bu alanlarda da en az kimya sektörü kadar ihracat gerçekleştirebiliriz. AKİB bölgesinde yer alan illerde petrokimya, enerji ve gıdanın yanı sıra tekstil, ayakkabı ve mobilya sektörlerinde planlanan yeni üretim merkezleri de hayata geçiyor. Bu sanayi üslerinin üretime başlamasıyla birlikte bölgemiz Marmara Bölgesi'nin alternatifi olarak öne çıkacaktır. Bölgemizde altyapısı güçlü, ulaşım imkanları eksiksiz, modern ve güvenli üretim merkezlerinin hayata geçirilmesi doğal olarak ihracatımıza da olumlu yönde yansıyacak Türkiye geneli ihracattan aldığımız payı da yukarılara taşıyacaktır."

Uğur, geçen yıl yapılan ihracat oranlarına ilişkin bilgiler aktardı.

Kaynak: AA