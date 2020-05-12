AKİB hastanelere 1,5 milyondan fazla maske hibe etti
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AKİB hastanelere 1,5 milyondan fazla maske hibe etti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmeye başlandıktan sonra valilikler koordinesinde il sağlık müdürlükleri, üniversite ve şehir hastanelerine 1,5 milyondan fazla maske hibe ettiklerini bildirdi.

AKİB hastanelere 1,5 milyondan fazla maske hibe etti
12.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:04

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmeye başlandıktan sonra valilikler koordinesinde il sağlık müdürlükleri, üniversite ve şehir hastanelerine 1,5 milyondan fazla maske hibe ettiklerini bildirdi.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle cerrahi maskelerin yanında dokuma ve örme kumaştan imal edilen maskelere yönelik talebinin de her geçen gün arttığını ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu, maske, dezenfektan ve koruyucu malzemelerin üretimi için seferber olduklarını belirten Uğur, şunları kaydetti:

"AKİB olarak 200 bin maskeyle başlattığımız kampanyada bugün 1,5 milyonu aştık. 1,5 milyon maskenin daha üretim sürecini başlattık. Ürettiğimiz maskeleri Adana, Mersin, Kayseri, Hatay, Karaman ve Osmaniye başta olmak üzere valiliklerimizin koordinasyonunda il sağlık müdürlüklerine, üniversite ve şehir hastanelerine ulaştırmaktayız. İhtiyaçlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde bu sayı daha da artacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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