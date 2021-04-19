AKİB, dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrencilerin yönderi olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKİB, dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrencilerin yönderi olacak

AKİB, dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrencilerin yönderi olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), dış ticaret alanında nitelikli ve yetişmiş iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım Alt Protokolü kapsamında...

43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), dış ticaret alanında nitelikli ve yetişmiş iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım Alt Protokolü kapsamında Mersin'deki Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hamiliğini üstlendi.

Türkiye genelinde 4 ilde 6 Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kapsayan projenin Mersin ayağında pilot okul seçilen Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ihracatçı firmalarda staj ve beceri eğitimi alması, burs verilmesi ve mezunların istihdam edilmesine ilişkin alt protokol, TİM ve AKİB arasında imzalandı.

Ayrıca Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve AKİB yöneticilerinin görev aldığı Protokol Yürütme Kurulu da oluşturuldu. Protokol Yürütme Kurulu'nda AKİB'e bağlı Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ile birlikte Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cevat Çelebi, Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlu Tekin Baş, Şube Müdürleri Yılmaz Gündoğan ve Oğuzhan Tülücü de görev aldı.

"Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaktan kıvanç duyuyoruz"

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip çalışanların yetiştirilmesini amaçlayan projeye destek vermekten büyük kıvanç duyduklarını söyledi. AKİB'in hamisi olduğu Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencileri kendi evlatları gibi gördüklerini, geleceğin dış ticaretçileri olarak yetişmeleri için proje kapsamında tam destek sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Arslan, "Proje okulumuzun yeni nesil dış ticaret meslek lisesi olarak faaliyet gösterebilmesi için öğretim programı ve eğitim materyallerinin güncellenmesi, öğretmenlere hizmet içi ve iş başı eğitimi verilmesi, atölye ve laboratuvarların yenilenmesi, öğrencilerin AKİB'e üye firmalarda staj ve beceri eğitimleri alması, burs verilmesi, mezun olan öğrencilerin ihracatçı firmalarda istihdam edilmesi konularında üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğiz. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız ile tam uyum içinde çalışarak günün uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla dış ticarete yönelik mesleki eğitimi tesis edip, en büyük güvencemiz olan gençlerimize yatırım yapacağız" dedi.

Başkan Arslan, yeni nesil dış ticaret meslek liselerinde e-ticaret uygulamaları, dış ticarette riskler ve korunma yöntemleri, dış ticaret istihbaratı, uluslararası ve dijital pazarlama gibi güncel konuların da müfredata eklendiğini, Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce'nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Rusça eğitim verileceğini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Ebru Gündeş Merve Dizdar
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AKİB, dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrencilerin yönderi olacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:15:36. #1.16#

title