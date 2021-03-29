AKİB, Birlik'te İhracat Projesi ile gıda sektöründe dış satım yapan firma sayısının artırılmasını hedefliyor
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AKİB, Birlik'te İhracat Projesi ile gıda sektöründe dış satım yapan firma sayısının artırılmasını hedefliyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
AKİB, Birlik'te İhracat Projesi ile gıda sektöründe dış satım yapan firma sayısının artırılmasını hedefliyor

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından hazırlanan Birlik'te İhracat Projesi ile gıda sektöründe ihracatçı firma sayısının artırılması hedefleniyor.

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından hazırlanan Birlik'te İhracat Projesi ile gıda sektöründe ihracatçı firma sayısının artırılması hedefleniyor.

AKİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik, Türkiye'ye yeni ihracatçılar kazandırmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman'da üretici konumunda olan ve ihracat potansiyeli bulunan firmalara yönelik ücretsiz yürütülen Birlik'te İhracat Projesi'nde katılımcılar pazar araştırması konusunda yetkinlik kazanıp, ihraç edecekleri ürünler bazında uygun hedef pazarları tespit ederek ihracat için ilk adımı attı.

Projede firmalara hedef pazarlara yönelik bilgiler aktarıldı.

Potansiyel ithalatçı firmalara erişimde AKİB'den veri desteği alan katılımcı firmalar, ihracat hedefleri doğrultusunda tedarikçilerle iletişime geçip pazarlama faaliyetlerinde de bulundu.

İlk dönem sonunda ürünlerinin ihracat potansiyeli ve hedef pazarlar hakkında detaylı bilgi sahibi olan firmalardan biri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne kuru soğan ihracatı gerçekleştirdi.

Projenin yeni dönem programında gıda üreticisi firmalardan katılım talepleri toplanacak, projeye uygun firmalar belirlenecek ve ilk dönemde gerçekleştirilen faaliyetler tekrarlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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