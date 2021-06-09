Akhisarsporlu Semih Malatya yolunda
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Akhisarsporlu Semih Malatya yolunda

Akhisarsporlu Semih Malatya yolunda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

YENİ sezonda TFF 1'inci Lig'den düştüğü 2'nci Lig'de 11 yıl sonra mücadele edecek Akhisarspor'un genç sağ beki Semih Görer, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor.

YENİ sezonda TFF 1'inci Lig'den düştüğü 2'nci Lig'de 11 yıl sonra mücadele edecek Akhisarspor'un genç sağ beki Semih Görer, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor. Yeşil-siyahlı ekipte henüz geçen sezon ocak ayında profesyonelliğe geçirilip sezonun ikinci yarısında 13'ü ilk 11'de 14 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncuya Trabzonspor, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor talip olurken, Malatya ekibinin transferde imzaya çok yaklaştığı öğrenildi. 

Altyapıdan çıkan isimlerden geçen sezon ortasında Ali Kaan Güneren'i Ankaragücü'ne satan, sözleşmesi biten Doğukan Nelik'i ise Antalyaspor'a uğurlamaya hazırlanan Akhisarspor'da A takım macerası kısa sürecek Semih, para kazandırarak kulübe veda edecek. Semih'in menajerliğini Başkan Evren Özbey'in menajerlik şirketinden ortağı olduğu iddia edilen Abdul Samet Süner yapıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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