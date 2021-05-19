Akhisarsporlu Doğukan Antalyaspor yolcusu
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Akhisarsporlu Doğukan Antalyaspor yolcusu

Akhisarsporlu Doğukan Antalyaspor yolcusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşerek taraftarını kahreden 3 yıl öncenin Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor'da bu sezon gösterdiği performansla parlayan Doğukan Nelik, Antalyaspor'a gidiyor.

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşerek taraftarını kahreden 3 yıl öncenin Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor'da bu sezon gösterdiği performansla parlayan Doğukan Nelik, Antalyaspor'a gidiyor. Altyapıda yetişip 2018 yılında profesyonel yapılan 20 yaşındaki stoper, bu sene 1'inci Lig'de formayı sırtına geçirip bir daha çıkarmadı. Devre arasında yapılan transferlere rağmen kadronun değişilmezi olmayı başaran genç futbolcu, tamamı ilk 11'de 23 lig maçında forma giydi. 

Doğup büyüdüğü Akhisar'da altyapısında yetiştiği kulübü Akhisarspor'la sözleşmesi biten Doğukan'ın teknik direktör Ersun Yanal'ın çalıştırdığı, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Süper Lig ekibi Antalyaspor'la söz kestiği öğrenildi. Bu transferden bonservis geliri elde edemeyecek Akigo, 23 yaş altındaki Doğukan, 8 yıldır altyapısında yer aldığı için yetiştiricilik bedeli alacak.


Akhisarsporlu Doğukan Antalyaspor yolcusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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