Akhisarsporlu Alperen Ankaragücü'ne gitti
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Akhisarsporlu Alperen Ankaragücü'ne gitti

28.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:13
Akhisarsporlu Alperen Ankaragücü'ne gitti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kulüpten ayrılmak için yönetimden izin isteyen defans oyuncusu Alperen Babacan, Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'ne gitti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kulüpten ayrılmak için yönetimden izin isteyen defans oyuncusu Alperen Babacan, Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'ne gitti. Başkent ekibinin Akhisarspor'a bir miktar bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Ankaragücü, Akhisarspor'dan daha önce Ali Kaan'ı da transfer etti. Yukatel Denizlispor altyapısından yetişen 23 yaşındaki Alperen, bu sezon Akhisarspor'da 15 maça çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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