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Akhisarspor zor deplasmanda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor zor deplasmanda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından beraberlikle ayrılan Akhisarspor, yarın son haftaların formda takımı Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından beraberlikle ayrılan Akhisarspor, yarın son haftaların formda takımı Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak.

Mustakil Atletizm Pisti Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip grupta bu maç öncesi grupta 23 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Son 4 maçta 3 galibiyet elde eden Erzincanspor ise 26 puanda. Akhisarspor'un hafta içinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la oynaması gereken maç ligdeki diğer maçlarla birlikte olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Spor, Haber

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