Akhisarspor yönetiminde fire
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Akhisarspor yönetiminde fire

Akhisarspor yönetiminde fire
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

YENİ sezonda 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da yönetimden istifa geldi.

YENİ sezonda 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da yönetimden istifa geldi. Yeşil-siyahlıların mart ayında yapılan genel kurulunda sürpriz bir şekilde daha önce muhalif olduğu Başkan Evren Özbey'in yönetim kurulu listesine giren eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan istifa etti. Doğan, iş yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Doğan, istifa açıklamasında, "Akhisarspor'a faydalı olmak için bu yönetime girdik. Kümede kalması için mücadele ettik fakat bu işi başaramadık. Çünkü zaten geç genel kurul kararı alındığı için 4-5 maç kalmıştı. Bunu gerçekleştiremediğimiz için çok üzgünüm. Ben istifa ediyorum ama Akhisarspor'da yönetici olan Başkan Evren Özbey ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah Akhisarspor'u layık olduğu yere getirirler" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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