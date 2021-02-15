Akhisarspor yine dipte
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Akhisarspor yine dipte

15.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:40
Akhisarspor yine dipte

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk iki maçını kazanarak düşme hattından sıyrılan Akhisarspor'un sevinci kısa sürdü.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk iki maçını kazanarak düşme hattından sıyrılan Akhisarspor'un sevinci kısa sürdü. Son iki maçında Balıkesirspor ve Samsunspor'a mağlup olan Akhisar, alt sıralardaki rakipleri Menemenspor ile Balıkesirspor'un berabere kalıp 20'şer puana ulaşmasıyla kendisini 3 hafta sonra yeniden 19 puanla düşme hattında buldu. Ligde bu hafta Menemenspor'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip hayati öneme sahip 90 dakikaya çıkacak.

Akhisarspor'da taraftarlar, yönetim dışından başkanlığı yürüten Evren Özbey'in kulübün yöneticiliğini ve avukatlığını da yapan kardeşi Bışar Özbey'in sosyal medyada Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki penaltı itirazları yapılan pozisyonla ilgili yorumlarına tepki gösterdi. Bir televizyon kanalında Süper Lig yorumculuğu da yapan Özbey, kişisel sosyal medya hesabında pozisyonun penaltı olmadığını savunurken geçen hafta oynanan Balıkesirspor maçında ilk yarıda takımın 9 kişi kalıp mağlup olduğunu belirten taraftarlar, "Yöneticisiyim dediği kulübü geçen hafta 40 dakikada 9 kişi bıraktılar, çatır çatır doğradılar bir tane yazı yazmadı" yorumları yaptı.

ÇEKDAR'DAN 3 YILLIK İMZA

Akhisarspor, 1.5 yıldır takımda forma giyen Çekdar Orhan'ın Mayıs 2022'de bitecek kontratını 3 yıl daha uzattı. Yeşil-siyahlılar, 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme yeniledi. Geçen sezon başında Galatasaray altyapısından transfer edilen Çekdar, bu yıl ligde 3 gol attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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