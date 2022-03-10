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Akhisarspor yine ateşte

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor yine ateşte

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu Kırşehir Belediyespor'u tek golle yenerek umutlanan Akhisarspor, evinde düşme hattındaki direkt rakiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor'a aynı skorla yenilerek kendisini ateşe attı.

TERMAL, YALOVA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu Kırşehir Belediyespor'u tek golle yenerek umutlanan Akhisarspor, evinde düşme hattındaki direkt rakiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor'a aynı skorla yenilerek kendisini ateşe attı.

Ligde son 7 maçta 6'ncı mağlubiyetini alan yeşil-siyahlı ekip, 26 puanla düşme hattından çıkamadı. Konya önünde ev sahibi avantajını değerlendiremeyen Akhisarspor'un bitime 8 hafta kala 1 maçı eksik 15'inci sıradaki Pazarspor'la arasında 2 puan fark bulunuyor. Manisa temsilcisi grupta pazar günü Nazilli Belediyespor'un konuğu olacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Konyaspor, Termal, Spor, Haberler

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