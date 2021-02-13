Akhisarspor - Yılport Samsunspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Akhisarspor - Yılport Samsunspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

13.02.2021 01:38 | Son Güncelleme: 13.02.2021 01:41
Akhisarspor - Yılport Samsunspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 21. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Akhisarspor - Yılport Samsunspor maçıdır. Peki Akhisarspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Akhisarspor - Yılport Samsunspor maçıdır. Peki Akhisarspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

AKHİSARSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Akhisarspor - Yılport Samsunspor maçı 13 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

AKHİSARSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Akhisarspor - Yılport Samsunspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

AKHİSARSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Spor Toto Akhisar Stadyumu, Manisa'da oynanacak.

AKHİSARSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK PAKKAN(Hakem)

HAKAN KARABALCIK(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET AKINCIK(2. Yardımcı Hakem)

BURAK OLCAR(Dördüncü Hakem)

TAYFUR ÖZKAN(Gözlemci)

KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ(Temsilci)

CELALETTİN YAVUZ(Temsilci)

ALPER YÜCEL(Temsilci)

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