Akhisarspor yeniden çıkış peşinde

10.10.2019 11:26

TFF 1'inci Lig'de Giresunspor yenilgisiyle liderlikten inip milli araya zirvenin 1 puan gerisinde giren Akhisarspor'da ligin uzun bir maraton olduğunu belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, yeniden çıkış yakalayacaklarını söyledi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nin zemininin bakımda olması sebebiyle 8'inci haftada oynanacak Eskişehirspor maçının hazırlıklarına İlçe Stadı'nda başlayan Akhisarspor'da Altıparmak, "Ligde 7 haftalık bir periyot bitti. Özellikle son dönemimde çok iyi maçlarımız oldu ama son Giresun maçı skor olarak bize yakışmadı. Giresunspor gerçekten bu ligin iyi takımlarından, 2 puanları vardı ama bütçe olarak bizim çok çok üstümüzde bütçelerle kurulmuş bir takım. Yakaladığımız 7-8 tane yüzde yüz pozisyonu değerlendirsek farklı olurdu ama lig uzun maraton, önümüze bakacağız" dedi.Hiçbir maçın garantisi olmadığını belirten Altıparmak, "Bütün maçlar çok zor, onun için iyi konsantre olmamız gerekiyor. Biz bütün takımların hedef takımıyız. Ondan dolayı hep güçlü olmalıyız. Birlik beraberliğimizi daha çok sahaya yansıtacağız. Taha dışında sakatların dönmesiyle uzun süre sonra tam takım çalışmaya başladık. Oyuncularımla konuştum, ligde alınacak mağlubiyetler, beraberlikler olacak ama bizim tek hedefimiz mayıs ayında şampiyonluk. Biz de bunu yapıp şampiyon olacağız. Taraftarımızı iç sahada daha fazla yanımızda görmek istiyoruz. Eskişehir maçında tribünlerimizi dolu görmeyi bekliyoruz. Taraftarımız bizi desteklesin ve merak etmesin, biz onlarla birlikte hep beraber mayıs ayında şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- Akhisar