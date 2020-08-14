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Akhisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

Akhisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
14.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:03

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

2020-2021 sezonunu açan Akhisarspor, ilk idmanda ısınma, core egzersizleri, dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yaparak soğuma hareketleri ile antrenmanı tamamladı. Özel izinli olan Kadir Keleş haricinde tüm futbolcular ilk idmana katıldı. Yeşil-siyahlılar yine bugün sabah güç depolama idmanı yaparken akşam saat 18.00'de idmana devam edecek.

Öte yandan herhangi bir kamp programı düzenlemeyecek olan Akhisar, 11 Eylül'de başlayacak lig için tüm hazırlıklarını Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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