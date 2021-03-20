Akhisarspor, yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, yarın Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında hakem Emre Malok düdük çalacak.

Son 2 haftada aldığı galibiyetlerle ligde kalma yolunda umutlanan Akhisarspor, haftaya 25 puanla küme düşme hattının hemen üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 1 puan gerisinde girdi.

Son 4 maçta yenilmeyen ve bu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi alan Ankara Keçiörengücü, 3 puan farkla play-off barajındaki Altınordu'yu takip ediyor.

Ankara Keçiörengücü, ligin ilk yarısında rakibini 6-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz