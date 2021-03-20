Akhisarspor, yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, yarın Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, yarın Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında hakem Emre Malok düdük çalacak.
Son 2 haftada aldığı galibiyetlerle ligde kalma yolunda umutlanan Akhisarspor, haftaya 25 puanla küme düşme hattının hemen üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 1 puan gerisinde girdi.
Son 4 maçta yenilmeyen ve bu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi alan Ankara Keçiörengücü, 3 puan farkla play-off barajındaki Altınordu'yu takip ediyor.
Ankara Keçiörengücü, ligin ilk yarısında rakibini 6-0 mağlup etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz