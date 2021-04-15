Akhisarspor'un TFF 1. Lig'de kalma umudu azalıyor

Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden, bu periyotta Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, TFF 1. Lig'de son 4 haftaya düşme hattında girdi.