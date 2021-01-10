Akhisarspor'un moral sınavı
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Akhisarspor'un moral sınavı

10.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:56
Akhisarspor'un moral sınavı

TFF 1'inci Lig'de devre arası öncesi üst üste 7 mağlubiyet alarak düşme hattına gerileyen Akhisarspor, yarın ilk yarının erteleme maçında alt sıralardaki rakiplerinden Adanaspor'u ağırlayacak.

TFF 1'inci Lig'de devre arası öncesi üst üste 7 mağlubiyet alarak düşme hattına gerileyen Akhisarspor, yarın ilk yarının erteleme maçında alt sıralardaki rakiplerinden Adanaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Transfer yasaklısı takımdan yaz döneminde ayrılan 13 isimle altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan Akhisarspor'da ara transfer döneminde kalan tecrübelilerden Bjarnason, Rotman, Hadzic, Vrsajevic, Taha ve Musa Nizam da kulübe veda etti.

Adanaspor maçı öncesi 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin de pozitif sonuçlandığı yeşil-siyahlılar, ayrılan isimlerin yerlerini geçen hafta altyapıdan yeni gençleri profesyonel yaparak doldurmaya çalıştı. Transfer yasağını kaldırmak için alacaklı eski oyuncularla söz kesen Akhisar, bir süredir takımla çalışan Kongolu forvet Dzon Delarge ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'ın lisanslarını henüz çıkaramadı. Maça yine altyapı ağırlıklı kadroyla çıkacak Akhisarspor'un 13, Adanaspor'un ise 18 puanı bulunuyor. Ligde 13'üncü haftada oynanması gereken maç konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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