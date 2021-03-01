Akhisarspor'un kahır sezonu
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Akhisarspor'un kahır sezonu

01.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:10
Akhisarspor'un kahır sezonu

Spor Toto 1'inci Lig'de kötü gidişi yenilediği kadrosuna rağmen bir türlü durduramayıp küme düşme korkusu yaşayan bir dönem Süper Lig'in flaş ekibi Akhisarspor, üst üste 5'inci yenilgisini Bursaspor deplasmanında kahredici bir şekilde aldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de kötü gidişi yenilediği kadrosuna rağmen bir türlü durduramayıp küme düşme korkusu yaşayan bir dönem Süper Lig'in flaş ekibi Akhisarspor, üst üste 5'inci yenilgisini Bursaspor deplasmanında kahredici bir şekilde aldı. Altyapı ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan rakibi önünde deplasmanda ilk 25 dakikayı 2-0 önde tamamlayan Akhisar, 30'uncu dakikada Delarge'nin ayağından penaltı kaçırınca skoru 3-0 yapma fırsatını tepti. Bu dakikadan sonra toparlanan Bursaspor, attığı 3 golle sahadan 3 puanla ayrılırken yeşil-siyahlılar büyük şok yaşadı. Yeni teknik patronu Fırat Gül yönetiminde çıktığı ilk sınavda da sahadan dramatik bir şekilde puansız ayrılan Akhisarspor, 24 haftayı 19 puan ve eksi 20 averajla geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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