Akhisarspor'un ilk provası Altınordu'yla TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi kampa gitmeyip Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmayı tercih eden Akhisarspor, ilk provasını yarın ligdeki rakiplerden Altınordu'yla oynayacak.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi kampa gitmeyip Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmayı tercih eden Akhisarspor, ilk provasını yarın ligdeki rakiplerden Altınordu'yla oynayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Yeni sezon öncesi kan kaybeden iki ekip de henüz kadrolarını takviye edemedi.

Kaynak: DHA