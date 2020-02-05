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Akhisarspor'un derdi gol

TFF 1'inci Lig'de Altınordu yenilgisiyle 16 maç sonra ilk kez Play-Off hattının dışına çıkan Akhisarspor, gol yollarındaki krize çözüm arıyor.

05.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:40
Akhisarspor'un derdi gol

TFF 1'inci Lig'de yenilgisiyle 16 maç sonra ilk kez Play-Off hattının dışına çıkan Akhisarspor, gol yollarındaki krize çözüm arıyor. Ligde 6 maçtır gol atamayan, sezonun ikinci yarısındaki 3 maçta ağları hiç sarsamayan yeşil-siyahlılar, bu periyotta 3 beraberlik, 3 yenilgiyle ağır darbe aldı. Bursaspor ve Altınordu'ya üst üste yenilip bu sezon ilk kez 2 haftayı puansız geçen Akhisarspor'da takımın başında ilk maçına Altınordu karşısında çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, golcülerle özel olarak ilgileniyor. Akhisarspor'da 8 golle takımın en skorer ismi olan Burhan Eşer, 5 gollü Cikalleshi ve 4 gol atan Erhan 6 haftadır suskun.


Kaynak: DHA
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