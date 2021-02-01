Akhisarspor'un çehresi değişti
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Akhisarspor'un çehresi değişti

01.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:11
Akhisarspor'un çehresi değişti

TFF 1'inci Lig'de önce Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 ardından evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Akhisarspor, transfer yasağını kaldırmasıyla bambaşka bir kimliğe büründü.

TFF 1'inci Lig'de önce Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 ardından evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Akhisarspor, transfer yasağını kaldırmasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Yaşadığı mali krizlerin sonucunda sezonun ilk yarısında birçok as futbolcusunu kaybeden yeşil-siyahlılar devre arasında 15 takviye yaparak güçlü bir ekip oluşturdu. Transferlerin gelmesiyle toparlanan Ege ekibi sezonun ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başladı. Topladığı 6 puanla hayata dönen Ege temsilcisi düşme hattından da kurtuldu.Teknik direktör Mesut Dilsöz, serinin süreceğini söyledi. İyi bir takıma sahip olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İnanıyorum ki bu performansımızı sürdüreceğiz. Tuzlaspor ve Bandırmaspor galibiyetleri bizleri çok sevindirdi. Camiamız ve taraftarımız moral buldu. Bu hafta deplasmanda Balıkesirspor'a konuk olacağız. Alt sıraları çok yakından ilgilendiren, kritik bir karşılaşmaya çıkacağız" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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