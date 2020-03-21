Akhisarspor'un bankosu Erhan DÜNYAYA kabus yaşatan koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada antrenmanlara salı günü yeniden başlamayı hedefleyen TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor'da, bu sezon kadronun bankosu Erhan oldu.

DÜNYAYA kabus yaşatan koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada antrenmanlara salı günü yeniden başlamayı hedefleyen TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor'da, bu sezon kadronun bankosu Erhan oldu. Tecrübeli sol kanat oyuncusu yeşil-siyahlı takımın bu sezon çıktığı 28 lig, 1 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası maçının tamamında süre alan tek futbolcu oldu. Bu 30 maçın 26'sına ilk 11'de başlayan Erhan, attığı 8 golle Burhan'la birlikte takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Özellikle son haftalarda form grafiği artan 30 yaşındaki futbolcuyu 27 lig, 1 Süper Kupa maçında kaleyi koruyan Gökhan ve 27 maçta görev yapan Boşnak stoper Cocalic izledi.

Kaynak: DHA