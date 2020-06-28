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Akhisarspor Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yenen Akhisarspor moral buldu.

Akhisarspor Ümraniyespor maçının ardından
28.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:37

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yenen Akhisarspor moral buldu. Maçın ardından iki teknik adam maçı değerlendirdi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Aldıkları galibiyetle sonunda futbola döndüklerini kaydeden Akhisarspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Demirtaş, "Malum arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi gerçekten ama gerçekten bu skorla birlikte futbola bir dönüş yaptık. Sıkıntılı günler geçirdik hala geçiriyoruz. Bu skorla futbola geri dönüş yaptık. Bugünkü maç inanın çok çok önemli. Ümraniye 41 puan, Giresun 44 yani çok enteresan ilk ikiye de girersin 6'nın dışında da kalırsın. Çok stratejik bir maç oynadık. Allah'a şükürler olsun sonunda kazandık. Ümraniye oyuna bizden daha iyi başladı. Daha kontrollü başladı, topa daha çok sahip oldular. Neredeyse sıfır pas hatasıyla oynadılar. Oyuna tıpkı İzmir'de olduğu gibi 10-15 dakika gerçekten odaklanamadık. Çok dağınık bir görüntü verdik. 20-25 arası olayı toparladık, oyunun kontrolünü sağladık ve üstünlüğü ele aldık. Bunun da semeresini aldık. Penaltı kazandık. Penaltı direkten dışarı çıktı. Futbol bu, olabilir. Devre sıfır sıfır bitti. Rakip 10 kişi kaldı. Ümraniye'yi gerçekten tebrik ediyorum, çok iyi direndiler. Çok iyi dayandılar. 10 kişiyle oynamak kolay değil. Oyunun kontrolü tamamen elimize geçti. Nihayetinde 87. dakikada golü bulduk ve kazandık. Akhisarspor futbola döndü. Bir takımın teknik direktörü yok, en önemli 3 oyuncusu yok, bunlar kolay şeyler değil. Bu skoru Yılmaz Hocama, Muhammed Hocama, Ergün kardeşime, Abdi'ye, Burhan kardeşime ve personelimize hediye ediyoruz. İnşallah Perşembe günü İstanbul'da İstanbulspor'la olan maçımızı kazanarak, ilk iki iddiamızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Sait Karafırtınalar: "Ligin kaderini tayin edecek çok önemli maçlar oynayacağız"

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Öncelikle rakibi tebrik ediyoruz. Biz de kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Böyle olmasını istemiyorduk. Kazanıp ilk 6 iddiamızı devam ettirmek istiyorduk. Aslında matematiksel olarak hala devam ediyor ama işi çok zorlaştırdık. Oyuna çok iyi başladığımızı düşünüyorum. 45 dakika rakibe çok ciddi pozisyon vermedik. Olmayan bir penaltıdan bir pozisyon verdik. Onun dışında belki bir tane pozisyon vardı. Bizim sıkıntılarımız sadece oyunu geriden kurabildik ama atakları iyi sonlandıramadık. İlk yarı için bu böyleydi. Belki 45. dakikada kırmızı kartı da yeyince ikinci yarı sahada çok farklı bir Ümraniye oldu. Değişikliğimiz yine ofansif bir değişiklikti. Gomis'i aldık, yine golü düşündük ama maalesef istediğimiz pozisyonları bir türlü bulamadık. Oyunu 87. dakikaya kadar tutabildik. Elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Belki biraz daha üretken olabilirdik ama 10 kişiyle bu iklimde 45 dakika mücadele etmek kolay bir şey değil. Oyuncularımı o anlamda mücadele ettikleri için tebrik ediyorum ama sonuç tabii ki bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Bundan sonra ligin kaderini tayin edecek çok önemli maçlar oynayacağız. Sonuna kadar aynı ciddiyetle mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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