Akhisarspor'u bekleyen büyük tehlike
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Akhisarspor'u bekleyen büyük tehlike

Akhisarspor'u bekleyen büyük tehlike
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

Henüz 2 yıl önce UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden Süper Lig takımıyken bu sezon 2'nci Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor, kalan 3 maçta mucizeyi gerçekleştiremezse kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyu da kaybedecek.

Henüz 2 yıl önce UEFA  Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden Süper Lig takımıyken bu sezon 2'nci Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor, kalan 3 maçta mucizeyi gerçekleştiremezse kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyu da kaybedecek. Bu hafta pazar günü evinde Altay'a yenilirse rakibi Menemenspor, aynı saatte Eskişehirspor'la berabere bile kalsa küme düşecek, siyah-beyazlılarla berabere kalması durumunda Menemen'in galibiyeti durumunda 1'inci Lig'e mendil sallayacak Akhisar'da kontratları devam eden yabancılar serbest kalacak.

Kadrosunda Süper Lig ve Avrupa patentli Raheem Lawal, Akwo Ayuk Taku, Dzon Delarge, İbrahim Sissoko, Alya Toure, Paul Keita, Nsima Peter'in yanı sıra henüz hiç forma giymeyen Martins Onyebueke ve 6 sezondur takımda oynayan Milan Lukac bulunan Akhisar, küme düşerse tüm yabancılarına vedalaşmak zorunda kalacak. Yüksek maliyetlerle transfer edilip kontratları devam eden Lawal, Taku, Toure, Delarge, Peter ve Keita'nın mevcut ve önümüzdeki sezondaki alacakları FIFA kanalıyla kulübün başını ağrıtacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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