Akhisarspor, Tuzlaspor'a konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akhisarspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

23.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:14
Akhisarspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Akhisarspor, ligin ikinci devresine Tuzlaspor deplasmanında başlayacak.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Akhisarspor, ligin ikinci devresine Tuzlaspor deplasmanında başlayacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında yarın saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor-Akhisarspor maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Ligde ilk devreyi 13 puanla 16. sırada tamamlayan Akhisarspor'un rakibi Tuzlaspor 30 puanla 6. durumda yer alıyor. İki ekibin ilk yarıdaki mücadelesi golsüz eşitlikle sona ermişti.

Akhisarspor'da ilk yarıda forma giyen 7 isim takımdan ayrıldı. Bunların yerine 9 futbolcu transfer eden yeşil-siyahlı ekip, 3 futbolcuyla da profesyonel sözleşme imzaladı.

Ali Kaan Güneren, Avdija Vrsajevic, İrfan Hadzic, Musa Nizam, Rajko Rotman, Taha Yalçıner ve Theodor Bjarnason'un yollarını ayırdığı yeşil-siyahlı ekip, Yusuf Cihat Çelik, Serkan Sefil, Muhammed Embiya Yıldırım, Mert Özyıldırım, Furkan Korkut, Nijeryalı Nsima Peter, Kongolu Delarge Dzon, Kamerunlu Akwo Ayuk, Senegalli Paul Keita'yı kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı ekip altyapıdan Bertuğ Uz, Özkaracaahmet'ten Fırat Yiğit Öztürk ve Medipol Başakşehir'den Bekir Akın'la da profesyonel sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Tokat Hakaret Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor, Tuzlaspor'a konuk olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 13:20:46. #1.14#
title