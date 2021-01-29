Akhisarspor transferde tam gaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Akhisarspor transferde tam gaz

29.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:07
Akhisarspor transferde tam gaz

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, ara transfer döneminde 6 oyuncu daha aldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, ara transfer döneminde 6 oyuncu daha aldı. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra 16 takviye yapan yeşil-siyahlılar, son olarak Fraport-Tav Antalyaspor'dan Cengiz Demir, Galatasaray'dan Emircan Seçgin, Anagold 24 Erzincanspor'dan Orhan Taşdelen, Bayrampaşaspor'dan Alim Esgi, Adana Demirspor altyapısından Semih Kaya ve Muğlaspor'dan İbrahim İçuz'la sözleşme imzaladı.Akhisarspor daha önce Alya Toure, Dzon Delarge, Nsima Peter, Akwo Ayuk, Paul Keita, Raheem Lawal, Kemal Cingirt, Serkan Sefil, Bekir Akın, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Embiya Yıldırım, Furkan Korkut, Yusuf Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Mehmet Salih Yiğit, Emirhan Civelek'le anlaşmıştı. Akhisar temsilcisi ara transfer döneminde toplam 22 takviye yapmış oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ömer Ali Mesut Özil Erol Bulut Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kavga Silah Turizm Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor transferde tam gaz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 12:10:38. #1.15#
title