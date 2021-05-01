Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda etti
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Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda etti

Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 7 sezon mücadele ettiği dönemde Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor'un son hafta öncesinde ligden düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'de 7 sezon mücadele ettiği dönemde Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor'un son hafta öncesinde ligden düşmesi kesinleşti.

Deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, 33. haftayı düşme hattının üzerindeki Adanaspor ve Menemenspor'un 5 puan gerisinde 29 puanla kapattı. Manisa temsilcisi, geçen sezon play-off oynadığı lige bu sezon son hafta öncesinde veda etti.

2012-2013'ten itibaren 7 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele ettikten sonra 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, bu süreçte 2017-2018'de Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı, 2018-2019 sezonu başında da Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Yeşil-siyahlı ekip 2018-2019'da Türkiye Kupası finalinde ve 2019-2020 sezonu başında oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a mağlup olmuştu.

Manisa ekibi, 2018-2019 sezonunda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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