Akhisarspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarıya farklı başladı

TFF 1. Lig'de ilk devreyi 13 puanla düşme hattında tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarıda çıktığı ilk 2 maçı kayıpsız geçti.

Sezon başında transfer yapamayan yeşil-siyahlı ekip, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerin ardından ikinci yarının ilk maçında Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Dün de konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenen Akhisarspor, 19. haftada puanını 19'a çıkardı.

Bu sezon toplamda 6 müsabakada kalesini gole kapatan yeşil-siyahlı ekip ilk kez 2 maç üst üste kalesinde gol görmedi. Yeşil-siyahlı ekip, 7 Şubat Pazar günü Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak.

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, yaptığı açıklamada, ligde gol yemeden aldıkları üst üste 2 galibiyetin çok önemli olduğunu belirtti.

Haftaya da bunun devamının geleceğine inandığını belirten Dilsöz, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın arka arkaya maç kazanmaları inanç yönünden çok önemli. Bazen mücadele ederek de maç kazanılabiliyor, oynamadan da maç kazanılabiliyor. Pas hatalarımız çok oldu, merkeze çok oynadık, kanatlarımızı iyi kullanamadık, şöyle bir durum da ortaya çıkabilir. Belki iç sahada zorlanabileceğimiz maçlar da olacak ama bizim takımımız deplasmanda her zaman daha kolay sonuç alacak buna eminim. Tüm Akhisarsporlu taraftarlara armağan olsun galibiyetimiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz