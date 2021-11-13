Akhisarspor telafi peşinde
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 2 galibiyetin ardından hafta içinde Ankara Demirspor'a deplasmanda tek golle yenilerek üst sıralara tırmanma fırsatını kaçıran Akhisarspor, yarın evinde Eskişehirspor önünde telafi arayacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 2 galibiyetin ardından hafta içinde Ankara Demirspor'a deplasmanda tek golle yenilerek üst sıralara tırmanma fırsatını kaçıran Akhisarspor, yarın evinde Eskişehirspor önünde telafi arayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Yusuf Aydın düdük çalacak. Grupta Akhisarspor 11 maçta 13 puan toplarken, 3 puanı silinen Eskişehirspor ise 7 puanla düşme hattında yer alıyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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