Akhisarspor tekrar çıkış peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Akhisarspor tekrar çıkış peşinde

12.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:25
Akhisarspor tekrar çıkış peşinde

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde yasağı kaldırıp 26 yeni takviyeyle tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta 9 kişi tamamladığı Balıkesirspor deplasmanını farklı kaybeden Akhisarspor, yarın Yılport Samsunspor önünde yeniden çıkışa...

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde yasağı kaldırıp 26 yeni takviyeyle tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta 9 kişi tamamladığı Balıkesirspor deplasmanını farklı kaybeden Akhisarspor, yarın Yılport Samsunspor önünde yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki 90 dakika saat 16.00'da başlayacak.

Yeşil-siyahlılarda geçen hafta kırmızı kart gören Halil ve Onurcan bu mücadelede görev yapamayacak. İlk yarıda dağılan kadrosuyla art arda 8 mağlubiyet alan Akhisar, ikinci yarıya 6 puanla başlayıp düşme hattından kıl payı sıyrılmasına rağmen halen toplam 19 puanla tehlikeli bölgede yer alıyor. Samsunspor ise 40 puanla üçüncü sırada yer alıp Süper Lig'e yükselme yarışı veriyor. Teknik Direktör Mesut Dilsöz, Balıkesir'de yol kazası yaşadıklarını, Samsun'u yenip çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Aleyna Tilki Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor tekrar çıkış peşinde - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:35:02. #1.16#
title