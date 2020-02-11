Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: "Üzücü bir sonuç oldu"

11.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:48

Vural, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir sonuç aldıklarını dile getirdi.



Akhisarspor'u hak ettiği yere çıkaracaklarına inandığını ifade eden Vural şöyle konuştu:



"Pozisyon anlamında rakipten çok üstün oynadığımız bir maçtan 1 puanla ayrılıyoruz. Fakat gelişmelerden memnunuz. Takım gol atamıyordu, pozisyona girmekte zorlanıyordu. Bizim için üzücü bir sonuç oldu. Eksiklerimizi biliyoruz, bunların üzerinde daha çok duracağız. Şu anda her şeye rağmen play-off'un içinde altıncı sırada bulunan bir takımız. Önümüzde Hatayspor maçı var. Liderle



oynayacağız ve çok önemli bir karşılaşma olacak."



Mutlu: Son dakikalarda maçı kazanabilirdik"



Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise seyir zevki son derece yüksek bir müsabaka oynandığını ifade etti.



Karşılaşmanın son anlarında önemli pozisyonlar bulduklarını söyleyen Mutlu, "Akhisar gibi bir deplasmanda maça 1-0 mağlup başlamak da kolay değil. 1-0'dan sonra maç dengelendi ancak tabii ki ikinci yarı ikinci golü yedikten sonra da mecbur risk aldık. Son dakikaya kadar skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyoruz. Maçı da öyle götürdük, son dakikaya kadar iyi mücadele yaptık. Son dakikalarda maçı kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.



