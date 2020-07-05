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Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig için oyuncularına güveniyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, takımda 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkmasından dolayı morallerinin bozulduğunu ancak ayakta kalarak Süper Lig'e çıkacaklarını bildirdi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig için oyuncularına güveniyor
05.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:11

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, takımda 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkmasından dolayı morallerinin bozulduğunu ancak ayakta kalarak Süper Lig'e çıkacaklarını bildirdi.

Vural, kişisel YouTube kanalında yer alan açıklamasında, 21 Haziran Pazar günü oynadıkları Altay maçı öncesinde takımda kendisi dahil 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını, daha sonra gittikleri Akhisar Devlet Hastanesinde kan tahlillerinin yapıldığını, akciğer tomografilerinin ve EKG'lerinin çekildiğini anlattı.

Hiç kimsede herhangi bir semptom görülmediğini kaydeden Vural, hemen ilaç tedavisine başlandığını, daha sonra yapılan iki PCR ve antikor testinin negatif çıktığını kaydetti.

Vural, testleri pozitif çıkan 3 oyuncusunun takım için çok önemli isimler olduğunu belirterek, "Biz o kadar zor duruma düştük ki... Kimsenin suçu var mı, neden oldu? İnsanların aklına gelmeyecek şey yok. O kadar çok şeyler düşünüyorum bazen aklımdan geçiyor. Şu gruba, şu yere bir suç duyurusunda mı bulunsam, kasıtlı yapıldığını mı söylesem..." ifadelerini kullandı.

Camialaşmanın çok önemli olduğunu aktaran Vural, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu, bizim ismini hep telaffuz ettiğimiz takımlarımızın başına gelmiş olsa, özellikle şampiyonluğa oynayan bir takım olsa bu kadar sessiz kalınır mı? Gündem değişirdi, ortam yıkılırdı. Akhisarspor ne kadar güzel bir camia ki ağzını açmadı, kurumlarına saygı duydu, federasyonuna saygı duydu ve bu konuyu kapatmış oldu. Demoralize olduk, buna rağmen ayakta kalmaya görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu takım çıkacak. Ben oyuncularıma güveniyorum. O aslanlara güveniyorum."

Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gözünde arpacık çıktığını, televizyondan takip ettiği Cesar Grup Ümraniyespor maçında 87. dakikada attıkları golden sonra da yaşadığı sevinç nedeniyle iki ayağının arka adalelerinde kopma olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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