Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Çok Duygulandım
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 mağlup ettikleri Fenerbahçe maçının ardından, "Çok duygulandım. Futbolcularıma teşekkür ediyorum" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı kazanan Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları;
"Maçtan önce, 'Biz Türkiye'nin takımıyız' demiştim, yanlış anlaşılmış olabilir. Finale gelen bir Anadolu takımı olarak insanlar dualarıyla bizi destekledi, hepsine teşekkür ediyorum."
"TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Çok duygulandım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, Allah razı olsun bize böyle bir sevinç yaşattıkları için. Akhisar'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun."
YORUMLAR (5)
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doğru söylemiş türkiyenin takımı fenerse fenerbahce cumhurıyetının takımı inkar etsinler. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir fenerli olarak tebrik ediyorum helal olsun Fenerbahçe oyuncularının aldıkları parada hellal olsun çok basarilisiniz adalet yerini buldu hakedilmeyen bir finaldi çokta iyi olduCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Trabzonun besiktaşın ahı bizi tuttu galibaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Aykut kocaman: "akhisar maçına çok iyi hazırlanmıştık fakat sahaya çıkmaları bütün planlarımızı alt üst etti."Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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AKHİSAR'A TEBRİK EDİYORUM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır