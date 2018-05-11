Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Çok Duygulandım

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı kazanan Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Maçtan önce, 'Biz Türkiye'nin takımıyız' demiştim, yanlış anlaşılmış olabilir. Finale gelen bir Anadolu takımı olarak insanlar dualarıyla bizi destekledi, hepsine teşekkür ediyorum."

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Çok duygulandım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, Allah razı olsun bize böyle bir sevinç yaşattıkları için. Akhisar'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun."