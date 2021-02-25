Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, İstanbulspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması
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Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, İstanbulspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

25.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:55
Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, İstanbulspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

TFF 1. Lig'de İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedikleri müsabakadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını bildirdi.

TFF 1. Lig'de İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedikleri müsabakadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını bildirdi.

Dilsöz, yaptığı açıklamada, karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduğunu, oyuncularının bu sonucu hak etmediğini söyledi. İstanbulspor gibi güçlü bir takıma karşı çok iyi takım savunması yaptıklarını kaydeden Dilsöz, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Çok üzgünüm. Sonuç açısından hiç adil bir durum değil." dedi.

Dilsöz, dünkü müsabakada lehlerine iki penaltı kararının verilebileceğini belirterek, "Hakemlerin de biraz daha adil olması gerekiyor. Hatasız maçlar yönetmeleri gerekiyor. Canımız yanıyor. Bu maçların telafisi yok. Oynadığımız bu maçlar hayati maçlar. Günah yani. Biraz daha adil olmaları gerekiyor." diye konuştu.

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan ve 19 puanla 16. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım 24. hafta mücadelesinde 28 Şubat Pazar günü Bursaspor'a konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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