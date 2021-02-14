Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, Samsunspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması
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Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, Samsunspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

14.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:50
Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, Samsunspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, kalelerinde gördükleri erken golün oyun düzenlerini bozduğunu bildirdi.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, kalelerinde gördükleri erken golün oyun düzenlerini bozduğunu bildirdi.

Dilsöz, yaptığı açıklamada, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti. Samsunspor'un merkezden çok etkili oynadığını bildiklerini ve bu konuda oyuncularını uyardığını aktaran Dilsöz, şunları kaydetti:

"Oyunun başında gelen erken gol bütün düzenimizi bozdu. Golden sonra toparlandık, oyun düzenimizi istediğimiz gibi elimize aldık fakat sonuçlandıramadık. İlk yarıda iyi oynadığımız dakikalar var. Kaleye vuracağımıza dışarıya çıkardığımız pozisyonlar var. En azından bir beraberlikle içeriye girseydik daha farklı olabilirdi. İkinci yarının başında da erken gol yedik."

Dilsöz, gelecek hafta sıralamaya göre rakiplerinden Menemenspor'la karşılaşacaklarını belirterek, "O maçı alarak rahat bir nefes almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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