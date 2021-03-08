Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Eskişehirspor karşılaşmasını değerlendirdi Açıklaması
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Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Eskişehirspor karşılaşmasını değerlendirdi Açıklaması

08.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:14
Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Eskişehirspor karşılaşmasını değerlendirdi Açıklaması

TFF 1. Lig'de 25. haftayı 22 puanla 16. sırada tamamlayan Akhisarspor'un teknik direktörü Fırat Gül, Eskişehirspor karşısında aldıkları galibiyetin önemli olduğunu ancak ligde kalabilmeleri için aynı performanslarını diğer müsabakalarda da göstermek zorunda olduklarını bildirdi.

TFF 1. Lig'de 25. haftayı 22 puanla 16. sırada tamamlayan Akhisarspor'un teknik direktörü Fırat Gül, Eskişehirspor karşısında aldıkları galibiyetin önemli olduğunu ancak ligde kalabilmeleri için aynı performanslarını diğer müsabakalarda da göstermek zorunda olduklarını bildirdi.

Gül, yaptığı açıklamada, dün karşılaştıkları Eskişehirspor'un ligin dirençli takımlarından biri olduğunu kaydetti.

Rakiplerinin özellikle ikinci bölgede oyun sıkıştığında top kazanabilen bir takım olarak dikkati çektiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Sonuç olarak biz kazandık. Bizim için önemli olan buydu. Oynanan oyun ve oyun planı önemli ama bu maçta her şeyin önünde bir şey vardı o da skordu, onu aldık. Önümüzde 9 maçımız daha var. Bu sadece bir basamak bizim için. Sonuç önemli ama sezon sonu hedefine ulaşmak için her şeyin ötesinde bizim aynı performansı diğer maçlara da taşımamız lazım. Eskişehirspor galibiyeti bir basamaktı, geçtik artık bitti. Bundan sonraki sürece en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz."

Ligde 22 puanla düşme hattının hemen üzerindeki bir maçı eksik Balıkesirspor'un 3 puan gerisinde yer alan Akhisarspor, 13 Mart Cumartesi günü Boluspor'a konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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