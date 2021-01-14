Akhisarspor Teknik Direktörü Dilsöz'den transfer açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akhisarspor Teknik Direktörü Dilsöz'den transfer açıklaması Açıklaması

14.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:42
Akhisarspor Teknik Direktörü Dilsöz'den transfer açıklaması Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, transfer yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Transferi en geç pazartesi günü açmayı planlıyoruz.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, transfer yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Transferi en geç pazartesi günü açmayı planlıyoruz. Tam sayı veremesek de her mevkiden oyuncu almayı planlıyoruz." dedi.

Dilsöz, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımın durumuna, ligdeki hedeflerine ve transfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe sıkıntısı nedeniyle kampa giremediklerini, kulübün içinde bulunduğu durumdan camianın sahiplenmesiyle çıkılabileceğini ifade eden Dilsöz, "Kulüp çok büyük borçlar içinde değil, bunun arkasında inancın olması lazım, şehrin desteklemesi ve sabırlı olması lazım." diye konuştu.

Eski futbolcuların alacakları nedeniyle kulübe uygulanan transfer yasağının kaldırılmaya çalışıldığını vurgulayan Dilsöz, şunları kaydetti:

"Transferi en geç pazartesi günü açmayı planlıyoruz. Geldiğimizden beri 5 maç yaptık, hiçbir maça tam kadro çıkamadık. Burada takımın eksik noktaları için çok iyi analiz yapmamız gerekiyor. Çok iyi transfer yapmamız gerekiyor, tüm mevkilerde oynayacak oyuncuları tercih etmeye çalışacağız. Tam sayı veremesek de her mevkiden bir oyuncu almayı planlıyoruz. Geniş ve rotasyonlu bir kadro kurmayı planlıyoruz."

Mesut Dilsöz, ikinci yarıda üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini belirterek, "Bulunduğumuz konumdan ne kadar çabuk uzaklaşırsak o kadar iyi olur. Rahat nefes almak istiyoruz. Yeniden kadro kuracağımız için uyum sorunu mutlaka olacak ancak bunu da en kısa sürede aşmak istiyoruz. Burada en kötüsü hazırlık maçı yapmadan liglerin başlamış olması olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor Teknik Direktörü Dilsöz'den transfer açıklaması Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 20:55:44. #1.14#
title