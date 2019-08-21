Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak: Ligin favorisi yok

21.08.2019 13:32



TFF 1'inci Lig'de sezona 1-0'lık Adanaspor galibiyetiyle başlayan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ligin favorisinin olmadığını söyledi. Altıparmak, "Ligde favori diye bir şey yok, bu lig böyle bir lig. Bu ligde mücadele etmezsen, koşmazsan puan alamıyorsun. İlk hafta kağıt üzerinde favori gözüken takımlar puan kaybetti. Lig sürprizlerle başladı. Bu 2-3 haftalık takımların birbirini tanıma, geçiş döneminde puan kayıpları olabilir. Bu süreçleri kayıpsız atlatmak önemli" dedi.

İlk haftaya 11'de 6 yeni transferle başladıklarını hatırlatan Altıparmak, "Biz yeni bir takımız. Alışma dönemini geçirdikten sonra çok daha iyi olacağız" diye konuştu. Altıparmak, bu hafta kadrosu genç oyunculardan kurulu Bursaspor'u deplasmanda tecrübeleriyle yenmek istediklerini söyledi. Yeşil-siyahlılarda Adanaspor maçında sakatlanıp ağrıları süren Bjarnason ve yine sakatlığı bulunan Cocalic, maça yetiştirilmeye çalışılacak. İki futbolcunun da Bursaspor randevusuna yetişmesi bekleniyor.



Kaynak: DHA

- Akhisar