Akhisarspor, Taha Yalçıner'i transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Alanyaspor'la sözleşmesini fesheden Taha Yalçıner'i transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Alanyaspor'la sözleşmesini fesheden Taha Yalçıner'i transfer etti.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Taha Yalçıner'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel futbol hayatına Fenerbahçe'de başlayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor ve Alanyaspor'da forma giydi.