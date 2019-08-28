Akhisarspor, Taha Yalçıner'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Alanyaspor'la sözleşmesini fesheden Taha Yalçıner'i transfer etti.

28.08.2019 16:08
Akhisarspor, Taha Yalçıner'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Alanyaspor'la sözleşmesini fesheden Taha Yalçıner'i transfer etti.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Taha Yalçıner'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel futbol hayatına Fenerbahçe'de başlayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor ve Alanyaspor'da forma giydi.

Kaynak: AA
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