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Akhisarspor son sınavda

Akhisarspor son sınavda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Pazarspor'u 3-1 yenerek düşme hattından çıkan Akhisarspor, yarın kendisi için ilk yarının son maçında Play-Off barajındaki Amed Sportif'e konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Pazarspor'u 3-1 yenerek düşme hattından çıkan Akhisarspor, yarın kendisi için ilk yarının son maçında Play-Off barajındaki Amed Sportif'e konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk düdüğü saat 13.00'te çalacak. Akhisarspor, ligden çekilen Kastamonuspor'la oynaması gereken devrenin son maçını bay takım olarak geçecek. Son hafta kazanıp üst gruba yaklaşmak isteyen yeşil-siyahlı ekibin 20, Amed Sportif'in 24 puanı bulunuyor.


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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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