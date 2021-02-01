Akhisarspor, Sissoko'yu bitirdi
TFF 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenip çıkışa geçen Akhisarspor, ara transfer döneminin son günüde İbrahim Sissoko'yu kadrosuna dahil etti.
TFF 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenip çıkışa geçen Akhisarspor, ara transfer döneminin son günüde İbrahim Sissoko'yu kadrosuna dahil etti.
Son olarak Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasını terleten Fildişi Sahilli oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan Erzurumspor'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, 29 Aralık 2020 tarihinde serbest kalmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ