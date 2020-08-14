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Akhisarspor sezonu açtı

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'ta elenip koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle Futbol Federasyonu'na yaptığı Süper Lig'e alınma başvurusuna yanıt bekleyen Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Akhisarspor sezonu açtı
14.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:22

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'ta elenip koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle Futbol Federasyonu'na yaptığı Süper Lig'e alınma başvurusuna yanıt bekleyen Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Akigo, 1 yıl aradan sonra Yılmaz Vural'ın yerine teknik direktörlük görevine dönen Cem Kavçak yönetiminde sezonu Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla açtı. 

Altay'a transfer olan Erhan ve Ergin'in yanı sıra Muhammet Reis'in de ayrıldığı Akhisarspor'da özel izinli olan Kadir Keleş haricinde tüm futbolcular ilk idmana katıldı. Koronavirüs salgını yüzünden uzayan sezonu henüz 26 Temmuz'da tamamlayan Akhisarspor, 11 Eylül'de start alacak yeni sezon öncesi kampa gitmeyip Akhisar'da çalışacak. Akigo, transferde rotasını TFF'nin kararına göre çizecek.


Kaynak: DHA

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