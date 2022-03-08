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Akhisarspor seri peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor seri peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Kırşehir Belediyespor'u evinde 19 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Enes Tayfun'un tek golüyle yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren düşme hattındaki Akhisarspor, yarın direkt rakiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor'u erteleme sınavında...

TERMAL, YALOVA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Kırşehir Belediyespor'u evinde 19 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Enes Tayfun'un tek golüyle yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren düşme hattındaki Akhisarspor, yarın direkt rakiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor'u erteleme sınavında seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te start alacak. Grupta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki ekipten Akhisarspor'un 26, 1922 Konya'nın ise 24 puanı bulunuyor. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, yoğun periyotta seri galibiyet alarak çıkış yakalamak istediklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Konyaspor, Termal, Spor, Haberler

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