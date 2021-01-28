Akhisarspor seri istiyor
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Akhisarspor seri istiyor

28.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:17
Akhisarspor seri istiyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenerek 9 maçlık galibiyet özlemine son verip düşme hattından kurtulan Akhisarspor, yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenerek 9 maçlık galibiyet özlemine son verip düşme hattından kurtulan Akhisarspor, yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ara transfer döneminde yasağı kaldırıp 14 takviye gerçekleştiren yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Mesut Dilsöz, Bandırmaspor maçını kazanıp galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

Takımda morallerin yüksek olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Tuzlaspor galibiyeti hepimizi umutlandırdı. İnanıyorum ki evimizde kayıp yaşamayacağız ve çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi. Öte yandan Ege ekibi iç transferde de hamle yaptı. Akhisarspor, altyapısından yetişirip vitrine çıkardığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Göksu Mutlu ile sözleşme yeniledi. Bu sezon 11 lig maçına çıkan Göksu ile 4.5 yıllık yeni mukavele yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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